Si ribalta autocisterna a Quercianella

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con alcuni mezzi e diversi uomini per cercare di mettere subito in sicurezza la zona

Paura per un’autocisterna che si è ribaltata con l’ultima parte del rimorchio su di un fianco a Quercinanella nella corsia in direzione sud intorno alle 8 di mercoledì 27 aprile.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con alcuni mezzi e diversi uomini per cercare di mettere subito in sicurezza la zona. Per fortuna sembra che no vi siano altri mezzi coinvolti e nessuna persona rimasta ferita nell’incidente. Da registrare uno sversamento di gasolio sull’asfalto per cui sono stati interessati anche i tecnici di Arpat e Labromare arrivati sul luogo. Traffico rallentato e veicolato dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.