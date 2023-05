Si ribalta con l’auto a Stagno

Sul posto sono arrivati i volontari della Svs con medico a bordo e i pompieri che hanno messo in sicurezza la zona

Un uomo di circa 40 anni ha perso il controllo della macchina e, senza che nessun’altra auto fosse coinvolta, si è ribaltato con il proprio mezzo (qui in foto l’automobile ammaccata per l’urto dopo che i vigili del fuoco lo hanno rimesso sulle quattro ruote). Il tutto è accaduto a Stagno all’ingresso della Variante in direzione Sud. Sul posto sono arrivati i volontari della Svs con medico a bordo e i pompieri che hanno messo in sicurezza la zona. L’uomo alla guida è uscito illeso e con le proprie gambe dall’abitacolo. Traffico a rilento per alcuni minuti.

