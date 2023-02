Si ribalta con l’auto in via del Mare: ferito 22enne

Un giovane di 22 anni si è ribaltato alla guida della sua auto in via del Mare intorno alle 2,15 di mercoledì 8 febbraio. La macchina, nella carambola, ha poi colpito e danneggiato alcune vetture parcheggiate a bordo della strada. Sul posto sono arrivati i volontari della Svs con due ambulanze che hanno prestato soccorso al ragazzo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e hanno riportato sulle “quattro ruote” l’auto cappottata in mezzo alla carreggiata. Da far luce sulla dinamica del sinistro stradale.

