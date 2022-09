Si ribalta con l’auto, positiva all’alcol test: patente ritirata

La donna alla guida avrebbe perso il controllo della sua vettura sbandando, urtando un'auto in sosta e finendo così ribaltata su di un fianco in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la municipale e i volontari della Svs

Una donna di circa 50 anni si è ribaltata alla guida della sua Smart in via Baciocchi intorno alle 17 di domenica 4 settembre. La guidatrice avrebbe perso il controllo della sua vettura sbandando, urtando un’auto in sosta e finendo così ribaltata su di un fianco in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, i volontari della Svs i quali hanno prestato servizio alla signora la quale però, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno rilevato il sinistro stradale ed hanno effettuato l’alcol test alla donna. L’esito dell’esame alcolemico è risultato positivo e quindi superiore alla soglia consentita di 0.5 gr/l. Per questo motivo è scattata la multa e il ritiro immediato della patente. Sul posto sono intervenuti i familiari che hanno riaccompagnato a casa la donna.

