Si rifiuta di sottoporsi all’alcol test e aggredisce gli agenti: denunciato

Alla vista dei poliziotti ha lasciato l'auto e ha iniziato a fuggire a piedi in via Grande verso il mare. Una volta fermato dagli agenti ha tentato di scagliarsi contro di loro, ma è stato colpito da un dardo di taser che, pur non facendo effetto, lo ha indotto ad arrendersi

All’alba di giovedì 30 gennaio una volante della polizia ha inseguito e fermato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire. Alle 5.50 circa gli agenti, passando per via Grande, hanno notato un’autovettura che commetteva infrazioni al codice della strada ma quando hanno provato a fermare il conducente per un controllo lo stesso è fuggito a piedi, correndo per le vie del centro cittadino in direzione del mare. Una volta raggiunto dai poliziotti, la persona in fuga ha tentato di scagliarsi contro di loro, ma è stato colpito da un dardo di taser che, pur non facendo effetto, lo ha indotto ad arrendersi.

Il 25enne, privo di documenti, ha fornito un’identità che è stata confermata tramite fotosegnalamento, risultando essere un pluripregiudicato per reati commessi in materia di stupefacenti e di circolazione stradale.

Sottoposto al controllo alcolemico, il soggetto si è rifiutato di effettuare il test, dichiarando di avere la patente già sospesa.

Per queste ragioni, all’esito dell’attività, è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (Art. 337 C.P.) e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (Art. 186/VII C.d.S.).

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

