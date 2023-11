Si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, denunciato

L'automobilista, 55 anni, è stato notato da un carabiniere fuori servizio eseguire una manovra azzardata in via Accademia Labronica. Approfittando di una breve sosta, il militare lo ha invitato a tenere un comportamento più prudente alla guida e dopo aver notato atteggiamenti che manifestavano un'alterazione psicofisica ha contattato la centrale operativa: per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico e della possibile assunzione di sostanze stupefacenti e per guida in stato di ebbrezza, avendo i militari constatato “de visu” la sintomatologia

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato un 55enne livornese per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico e della possibile assunzione di sostanze stupefacenti e per guida in stato di ebbrezza, avendo i militari constatato “de visu” la sintomatologia. Come si legge in un comunicato del 29 novembre, i militari sono intervenuti nel quartiere Fabbricotti dopo che un uomo era stato notato da un carabiniere libero dal servizio eseguire una manovra azzardata in via Accademia Labronica. Approfittando di una breve sosta del conducente, il militare lo ha invitato a tenere un comportamento più prudente alla guida e dopo aver notato atteggiamenti che manifestavano un’alterazione psicofisica ha contattato la centrale operativa del Comando Provinciale per chiedere l’ausilio di una pattuglia. L’automobilista, prosegue il comunicato, si è dimostrato fin da subito poco collaborativo rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti ed è stato denunciato, come detto, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico e della possibile assunzione di sostanze stupefacenti.

