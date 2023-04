Si rinchiude nel bagno del negozio, intervengono i carabinieri in una traversa di via Grande

Vista la situazione e temendo per la sua incolumità e per i danni, la titolare ha chiamato i carabinieri che hanno riportato l’uomo alla calma. Avviate le procedure per regolarizzare la propria posizione in Italia di un 40enne algerino

I carabinieri del Norm di Livorno sono intervenuti in un negozio del centro cittadino in una traversa di via Grande dove un uomo, in evidente stato di agitazione, è entrato di corsa nel locale al momento dell’orario di chiusura mentre la titolare stava effettuando le pulizie quotidiane per poi rinchiudersi nel bagno. Vista la situazione e temendo per la sua incolumità e per danni, la titolare ha chiamato i carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, che hanno riportato l’uomo alla calma. Una volta fatto allontanare dall’esercizio commerciale, i militari hanno verificato che il predetto era senza documenti e risultava senza fissa dimora. Accompagnato in caserma per le procedure del caso, dopo averlo fatto visitare dal personale medico del 118 per sincerarsi delle buone condizioni di salute, i militari hanno accertato che l’uomo era un 40enne algerino irregolare sul territorio nazionale e pertanto sono state avviate le procedure per regolarizzare la propria posizione in Italia.

