Si rovescia l’imbarcazione, salvati i cinque a bordo

E' successo a Capraia. Per fortuna dopo le visite del caso i pazienti, tutti turisti, sono stati rilasciati senza particolari problemi di salute. Sul posto Capitaneria e Svs di stanza sull'isola

Mediagallery

Giovedì 13 agosto, intorno alle 9.30, sotto al castello di Capraia si è verificata una avaria ad un’imbarcazione a motore. A bordo 4 persone più una bambina. Tutti turisti. Sul posto è intervenuta la Capitaneria (foto archivio) che ha messo in sicurezza il natante e trasportato al molo dell’isola le 5 persone che poi sono state prese in cura dalla Svs in stanza sull’isola. Per fortuna, dopo le visite del caso effettuate in ambulatorio con medico di turno, i pazienti sono stati rilasciati senza particolari problemi di salute. Da una prima ricostruzione dell’incidente da parte della capitaneria sembra che il natante abbia iniziato ad imbarcare acqua a causa della mancata apertura dei tappi di autosvuotamento e durante la manovra di virata per rientrare in porto il natante abbia imbarcato ulteriore peso provocandone il capovolgimento.