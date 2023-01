Si scaglia nella notte contro il dehor di un ristorante in Venezia

Un'immagine del Dehor intatto del ristorante Pituca Wine tratta dalla pagina Fb

Lo staff di Pituca Wine: "Urlava il nome di una ragazza... Prima di portare il filmato della nostra telecamera in questura gli consigliamo di sistemarci il Dehor. E comunque ora il vetro, all'unanimità, si chiamerà con quel nome"

E’ accaduto al ristorante Pituca Wine in via Borra dove un uomo, nella notte tra il 14 e 15 gennaio, si è scagliato urlando il nome di una ragazza contro il Dehor (lo spazio esterno) del locale provocando dei danni a colpi di pedate. Erano le 3,12 per l’esattezza: “Ha frantumato un vetro e messo in pericolo l’intera struttura – racconta lo staff di Pituca Wine – Sfortunatamente per lui, la nostra telecamera ha ripreso l’intera scena! Prima di portare il filmato in questura consigliamo al tizio di contattare un vetraio e farci sistemare il Dehor”. Alla fine, nonostante l’accaduto, lo staff conclude con ilarità: “Quel vetro non ha quel nome ma tutti noi, all’unanimità, abbiamo deciso di chiamarlo così”.

