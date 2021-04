Si schianta con l’auto contro il muro di una casa

Sul posto si è recata un'ambulanza della Misericordia di Montenero i cui volontari hanno prestato le prime cure mediche all'uomo che era alla guida

Mediagallery Molti i danni causati al muro di recinzione di una casa che, come si può vedere dalle foto, è stato danneggiato in più parti a causa del violento impatto con l'autovettura

Un uomo di 42 anni alla guida della sua auto si è schiantato, la mattina di giovedì 8 aprile poco dopo le 7, contro il muro di una casa in via Tobia Smollet ad Antignano.

Sconosciute le cause dell’incidente. Sul posto si è recata un’ambulanza della Misericordia di Montenero i cui volontari hanno prestato le prime cure mediche all’uomo che, per fortuna, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Molti invece i danni causati al muro di recinzione di una casa che, come si può vedere dalle foto, è stato danneggiato in più parti a causa del violento impatto con l’autovettura.