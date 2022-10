Si schianta contro il pilone e investe una passante

Nelle foto di proprietà della redazione di QuiLivorno.it (e soggette a copyright e di cui è vietata la riproduzione su social o altri siti se non previa autorizzazione) si vede la Fiat Doblò finita contro il pilone in piazza della Repubblica e le ambulanze intervenute per i soccorsi

Nello scontro violento è stata investita anche un'anziana signora che stava passeggiando con una stampella. Sul posto due ambulanze della Svs e un'ambulanza della Misericordia di via Verdi

di Giacomo Niccolini

Drammatico incidente avvenuto intorno alle 9,40 di martedì 25 ottobre in piazza della Repubblica. Un uomo di circa 60 anni, alla guida della sua Fiat Multipla, ha perso il controllo della vettura, forse per un malore improvviso, andando a schiantarsi contro un pilone di ferro ai bordi della stessa piazza. Nello scontro violento è stata investita anche un’anziana signora che stava passeggiando con una stampella. La donna ha riportato un grave trauma cranico e alcune contusioni che verranno valutate dallo staff medico di turno al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs, una da Ardenza che era di passaggio e una da via San Giovanni attivata grazie alla chiamata del 112, e un’ambulanza della Misericordia di via Verdi. I volontari con il medico del 118 si sono presi cura sia dell’uomo alla guida che della donna travolta medicandoli prima di trasportarli per ulteriori accertamenti clinici.

Condividi: