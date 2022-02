Si schianta contro un muro: ferito 45enne

Un uomo alla guida del suo scooter ha perso il controllo del suo mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un muro in via Torretta (zona San Marco). L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di venerdì 18 febbraio. Sul posto si sono portati i volontari della Svs da via San Giovanni intervenuti con un medico dell’ospedale a bordo del mezzo di soccorso. Inizialmente sembravano gravi le condizioni del paziente tanto che il servizio di emergenza si era presentato con un codice rosso alla centrale operativa. Per fortuna invece le condizioni del 45enne alla guida del motorino non sono risultate così gravi.

L’uomo è stato trasportato in ospedale dove lo staff medico-sanitario di turno si è preso cura di lui. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi di rito.