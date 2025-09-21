Si scontra con una medusa, soccorso con la moto d’acqua
L'uomo è stato soccorso dalla squadra Fisa, composta dal pilota Gian Carlo Perrotta e dal soccorritore Michele Falchi, dopo l'allarme lanciato dalla moglie che non lo vedeva rientrare
Attimi di apprensione sul Romito quando, sabato 20 settembre, un bagnante è uscito in mare per una nuotata non facendo ritorno nel giro di poco tempo. La moglie preoccupata non vedendolo rientrare si è rivolta ai soccorritori della federazione italiana salvamento acquatico (Fisa), specializzati nella formazione e nel soccorso acquatico, presenti con la moto d’acqua alla gara di nuoto Romito Swim Race. La squadra si è messa subito alla ricerca dell’uomo allertando la guardia costiera. Poco dopo il pilota Gian Carlo Perrotta e il soccorritore Michele Falchi lo hanno ritrovato all’altezza del Castel Sonnino colpito da una medusa in pieno volto e lo hanno riportato a terra. Per il bagnante, fortunatamente, nessuna conseguenza grave.
