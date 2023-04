Si siede in un bar e gli cade la pistola: denunciato

Nelle immagini la pistola sequestrata al 60enne pisano dai carabinieri

I carabinieri hanno accertato che si trattava di un revolver “a salve” completo di 8 cartucce, 5 delle quali inserite nel tamburo e, di queste, 2 già esplose e hanno denunciato in stato di libertà un 60enne pisano per porto ingiustificato di armi

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 60enne pisano per porto ingiustificato di armi. L’uomo era andato per una consumazione in un bar del centro di Cecina quando, nel sedersi ad un tavolo, gli è caduta una pistola. Alcuni avventori presenti si sono subito allontanati spaventati mentre una ragazza si è recata presso la vicina caserma dei carabinieri per raccontare l’accaduto consentendo così l’immediato intervento di una pattuglia dell’Arma che ha sorpreso l’uomo ancora nel locale. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha tentato inutilmente di allontanarsi a bordo della sua auto lasciata in sosta lì vicino ma veniva fermato dai carabinieri.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno effettivamente trovato una pistola, dalle fattezze identiche ad una reale, priva di tappo rosso od altri segni distintivi che potessero farne comprendere l’inoffensività, e pertanto in grado di trarre in inganno. I carabinieri hanno quindi accertato che si trattava di un revolver “a salve” completo di 8 cartucce, 5 delle quali inserite nel tamburo e, di queste, 2 già esplose.

Non avendo saputo fornire alcuna valida giustificazione circa il possesso dell’arma, per l’uomo è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 4 L. 110/75 alla Procura della Repubblica di Livorno e la pistola sottoposta a sequestro.

