Si spegne a 42 anni: addio Valentina. Il cordoglio della PLS

Il messaggio di cordoglio della società: "A Matteo, le nostre più sentite condoglianze e l’affetto dell’intero mondo della Pro Livorno. Siamo tutti con te nostro Comandante"

Si è spenta all’età di 42 anni Valentina Cinquini, moglie del mister della Pro Livorno Sorgenti, Matteo Niccolai. A darne notizia è la stessa società sportiva della PLS che, tramite un messaggio su Facebook, si stringe attorno alla famiglia Niccolai. Valentina era un’amante degli animali, madre premurosa e attenta e innamorata della figlia, del marito e della vita. Malata da tempo si è spenta nella giornata di martedì 26 maggio.

“Scriviamo questo messaggio con le lacrime agli occhi e dentro il cuore – si legge sulla bacheca della società di calcio – Tutta la società Pro Livorno 1919 Sorgenti e Asd Sorgenti Calcio nella persona dei suoi presidenti, dei vicepresidenti e dirigenti, di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al settore giovanile e la scuola calcio, di tutti gli atleti di ogni età e squadra, si stringono con affetto alla famiglia Niccolai, per la perdita della cara moglie Valentina Cinquini, scomparsa nella giornata di martedì 26 maggio. Al nostro mister Niccolai e ai suoi familiari va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia della PLS, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza, la sua fratellanza e il suo dispiacere in un momento di così profondo dolore. A Matteo, le nostre più sentite condoglianze e l’affetto dell’intero mondo della Pro Livorno. Siamo tutti con te nostro “Comandante”. Si fa inoltre presente che tutte le attività di mercoledì 26 maggio saranno sospese in segno di lutto e vicinanza”.