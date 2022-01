Si ustiona mentre accende il camino: in ospedale 37enne

Un 37enne si è ustionato al volto nel tentativo di accendere il camino durante il pomeriggio di Natale. Sul posto, in zona Borgo Cappuccini, è intervenuta un’ambulanza della Svs da via San Giovanni, con medico a bordo, alle 17,10.

Insieme ai soccorritori sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che hanno domato il principio di incendio che si stava sviluppando nella casa. Il ferito è stato trasportato in pronto soccorso dove è stato ricevuto dallo staff medico-sanitario di turno in codice rosso. L’uomo avrebbe infatti riportato ustioni di secondo grado alla faccia, alle mani e alle braccia.