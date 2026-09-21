“Siamo innamorati di Livorno”, ma il furto ad Antignano rovina il pomeriggio

Massimo e la moglie, arrivati da Firenze, erano allo Scoglio della Ballerina per trascorrere qualche ora al mare. Mentre dormivano sugli asciugamani, qualcuno ha portato via dallo zainetto cellulare, portafogli e documenti

Un pomeriggio al mare trasformato in una brutto finale. È quanto accaduto domenica 20 settembre ad Antignano, nei giardinetti antistanti la Spiaggia della Ballerina. A raccontare l’episodio è Massimo, che ringraziamo per la disponibilità, arrivato a Livorno insieme alla moglie da Firenze. “Veniamo abbastanza spesso a Livorno perché siamo innamorati della città e anche ieri c’eravamo”. Dopo aver fatto il bagno, la coppia ha deciso di fermarsi nei giardinetti a riposare sugli asciugamani. “Erano circa le 14.30. Purtroppo ci siamo addormentati”. Dopo circa mezz’ora, il risveglio e la scoperta del furto. “Lo zainetto che avevo accanto a me era un metro e mezzo più avanti. Sono andato a prenderlo e purtroppo non c’erano più dentro né il cellulare né i documenti”. Dal portafogli, fortunatamente, erano stati sottratti pochi soldi, ma sono spariti bancomat, carte, patente e altri documenti oltre ad un iPhone 16. La coppia ha cercato nei dintorni, nella speranza di ritrovare qualcosa ma senza successo. Poi la denuncia al Comando provinciale dei Carabinieri. Al di là del valore degli oggetti sottratti, resta soprattutto l’amarezza per quanto accaduto. Massimo e la moglie sono infatti frequentatori abituali di Livorno, città della quale dicono di essere innamorati. “Siamo prossimi alla pensione e ci piacerebbe anche passare dei lunghi periodi qui. Purtroppo l’episodio subito ci sta scoraggiando. È stata una brutta esperienza”.

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