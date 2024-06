Sicurezza stradale, tre interventi della Polizia Municipale e tre denunce

Sicurezza stradale, tre interventi della Polizia Municipale (scali Olandesi, via Firenze e via dell'Artigianato) e tre denunce. Il comunicato stampa

Sicurezza stradale, tre interventi della Polizia Municipale e tre denunce. Il comunicato stampa.

Senza patente guidava uno scooter rubato privo di assicurazione: denunciato per ricettazione e per guida sotto effetto di stupefacenti e sanzionato

Nella sera di venerdì 31 maggio si è verificato un incidente stradale tra due motocicli e un’autovettura sugli Scali Olandesi. Un uomo di circa trent’anni è stato ricoverato in Ospedale: dai controlli è risultato privo di patente e il motociclo che conduceva senza assicurazione. Rintracciata la proprietaria dello scooter a Collesalvetti, il veicolo è risultato rubato poche ore prima. L’uomo, rintracciato fuori dell’ospedale, già dimesso, è stato quindi portato al Comando ed è stato denunciato ai sensi dell’art. 648 cp (ricettazione) e dell’art. 187 CdS (guida sotto l’effetto di stupefacenti) oltre che sanzionato per guida di veicolo privo di assicurazione ai sensi dell’art. 193 Codice della Strada e senza aver conseguito la patente. Il motociclo è stato restituito alla legittima proprietaria.

Fugge al controllo per non sottoporsi all’alcol test e ha reazioni violente al fermo: denunciato per la guida in stato d’ebbrezza e il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Lunedì 3 giugno la pattuglia impegnata nel servizio con apparecchio velox ha fermato in via Firenze un veicolo. L’uomo alla guida, risultato poi di nazionalità ucraina tra i quaranta e i cinquant’anni, si è dato alla fuga a piedi, lasciando il veicolo sul posto per non sottoporsi al test alcolemico. In un primo momento è riuscito a fuggire. E’ stato però individuato dietro ad un’auto, all’interno di un concessionario, è di nuovo fuggito tra i capannoni industriali fino a quando non è stato definitivamente raggiunto e portato, nonostante le reazioni violente, al Comando. E’ stato denunciato per la guida in stato d’ebbrezza e il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Guidava con patente nigeriana falsa: denunciato e sanzionato

Lunedì 3 giugno una pattuglia della Polizia Municipale impegnata in un posto di controllo nella zona nord della città (via dell’Artigianato) ha sottoposto a controllo una vettura condotta da un cittadino nigeriano, di circa trent’anni regolarmente residente in Italia. L’uomo è stato trovato in possesso di una patente di guida rilasciata dalla Repubblica della Polonia che non risultava conforme con gli specimen di riferimento per quella patente; pertanto è stato condotto negli uffici del Comando al fine di ulteriori accertamenti. Al termine degli accertamenti, la patente di guida è stata sequestrata e il soggetto denunciato ai sensi dell’articolo 482 CP “Falsità materiale commesso da privato” e sanzionato ex art. 116, c.15 e c 17 (per euro 5.100) cds con sanzione accessoria (fermo del veicolo per 3 mesi).

Condividi:

Riproduzione riservata ©