Sigarette di contrabbando: sequestrati 66 kg di “bionde” in porto

L’attenzione di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è concentrata su un autobus proveniente dalla Romania ed è stato effettuato un controllo doganale su alcune persone presenti a bordo, in particolare due uomini che manifestavano evidente nervosismo. Dall’ispezione dei loro bagagli è quindi emerso come trasportassero illecitamente ben 66 Kg di cosiddetti “tabacchi lavorati esteri”

Sempre alta l’attenzione in porto da parte delle Fiamme Gialle e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), non solo nella lotta al traffico di stupefacenti e alle frodi, ma anche per contrastare il contrabbando di sigarette.

Stavolta la sinergia operativa tra finanzieri e doganieri scaturisce da una ponderata analisi dei rischi effettuata sulle navi passeggeri in arrivo e partenza da e per la Corsica; una rotta attiva tutto l’anno e sempre molto frequentata, sia da turisti che da mezzi commerciali.

Gli operatori si sono posizionati in porto e hanno selezionato diverse persone e mezzi da controllare, in procinto di imbarcarsi per la Francia. In particolare l’attenzione si è concentrata su un autobus proveniente dalla Romania, con a bordo diversi passeggeri e relativi bagagli. È stato quindi effettuato un controllo doganale su alcune persone presenti a bordo, in particolare due uomini che manifestavano evidente nervosismo. Dall’ispezione dei loro bagagli è quindi emerso come trasportassero illecitamente ben 66 Kg di cosiddetti “tabacchi lavorati esteri” (T.L.E., ossia le “bionde di contrabbando”).

Il carico irregolare è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per le ipotesi delittuose previste dagli artt. 291-bis (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 291-ter (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del Testo Unico Leggi Doganali.

