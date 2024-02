Smantellata una base per lo spaccio nei boschi

Individuata nell’area boschiva sopra Castiglioncello, un bivacco come quelli utilizzati dai malviventi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto delle attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di venerdì scorso gli agenti delle volanti del Commissariato di polizia di Rosignano Solvay hanno individuato, nell’area boschiva sopra Castiglioncello, un bivacco come quelli utilizzati dai malviventi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questo caso i poliziotti, avendo il sospetto che nella zona boschiva adiacente a via Pel di Lupo di Rosignano ci fosse la presenza di tali soggetti, si sono addentrati nella fitta vegetazione per circa 200 metri fino ad individuare, all’interno di un grosso cespuglio, tracce della recente presenza di persone in quel luogo impervio. Al momento non era presente alcuno di essi ma da un più approfondito controllo dell’area circostante gli agenti si sono accorti di un’irregolarità nel terreno a pochi metri di distanza e, dopo aver spostato pochi centimetri di terra, hanno trovato un barattolo di plastica chiuso con tappo a vite. All’interno erano contenute diverse confezioni di sostanza bianca, rivelatasi cocaina per un peso di circa 90 grammi, e alcune confezioni di sostanza rivelatasi hashish, per un peso di circa 35 grammi.

Il luogo del ritrovamento è a poca distanza dal luogo in cui, a metà dicembre, una volante della Polizia di Stato aveva tratto in arresto, dopo una breve colluttazione, due individui sorpresi mentre stavano vendendo a un uomo un involucro contenente cocaina. In quella circostanza gli Agenti avevano sequestrato cocaina per circa 15 grammi, già confezionata in dosi, un coltello a serramanico, denaro contante e alcuni telefoni cellulari.

