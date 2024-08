Soccorritore livornese salva una bagnante in Puglia: “Era in balia delle onde”

Dario La Terza, soccorritore livornese della Svs, mentre sta prestando i primi aiuti sanitari alla donna (oscurata per rispetto della privacy) che ha salvato in seguito ad un attacco epilettico nelle acque di Leporano. Qui in una foto scattata da un bagnante che ha ripreso i concitati momenti di soccorso

Il racconto del soccorritore della Svs in ferie in provincia di Taranto con degli amici: "Ho sentito le grida di aiuto e non ho esitato un attimo a lanciarmi in mare. Sono arrivato a grandi bracciate dalla donna che stava affogando perché priva di sensi e l'ho portata a riva dove ho iniziato le manovre di soccorso prima di affidarla ai sanitari del 118. E' stata un'emozione forte che mi porterò sempre con me"

di Giacomo Niccolini

Paura, emozioni forti e grande coraggio messo in campo dal livornese Dario La Terza, soccorritore della Svs che in questi giorni si trova in ferie con amici a Leporano, in Puglia, in provincia di Taranto. Ed è proprio sulla spiaggia di questa località turistica che la mattina di martedì 27 agosto, poco prima dell’ora di pranzo, una donna ha iniziato a sentirsi male in mare davanti agli occhi attoniti di centinaia e centinaia di bagnanti. Dario, soccorritore esperto con anche il brevetto di bagnino, non ha esitato un attimo a tuffarsi in mare per soccorrere la donna, una signora di circa 60 anni, che stava manifestando un malessere in acqua rischiando di affogare. “Ho sentito le grida, ho alzato lo sguardo e ho capito subito che c’era una situazione di elevato pericolo. Sono corso subito verso di lei lanciandomi in mare e in poco tempo sono riuscito ad arrivare dalla donna che stava andando sott’acqua perché priva di sensi – racconta ancora emozionato Dario La Terza alla redazione di QuiLivorno.it – Così ho effettuato il recupero della persona e l’ho portata a riva dove ad attendermi vi erano due bagnini dello stabilimento balneare dove stavo passando la giornata insieme ai miei amici e mi hanno aiutato a effettuare le prime manovre di soccorso. In pochi istanti mi hanno portato un defibrillatore e un saturimetro. La signora respirava, era priva di coscienza ma respirava. Così ho utilizzato solamente il saturimetro in attesa dell’ambulanza praticandole le manovre necessarie come da manuale. La donna ha avuto probabilmente un attacco epilettico perché una volta a terra ha mostrato chiaramente i sintomi di una crisi di questo tipo. Una volta arrivati i soccorritori la paziente è stata spinalizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale più vicino. Per me è stata un’emozione davvero grande – conclude La Terza – non ci ho pensato molto. Ho agito d’istinto. Il direttore dello stabilimento balneare mi ha ringraziato davvero molto per il gesto compiuto e mi ha reso ospite suo insieme ai miei amici per tutta la giornata all’interno del suo bagno. Un gesto di riconoscenza davvero carino. Anche gli altri bagnanti mi hanno applaudito per quello che ho fatto. Una sensazione davvero strana. Fra pochi giorni tornerò a Livorno ma mi porterò sempre dentro questa esperienza”.

