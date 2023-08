Soccorsa automobilista a Castagneto

La Misericordia di Castagneto Carducci è intervenuta in località Paradù per soccorrere un'automobilista in un fossato. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Cecina per gli accertamenti del caso

