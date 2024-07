Soccorsa bagnante al Castel Boccale

Foto vigili fuoco

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 17,15 di oggi, in zona Castel Boccale, dove una bagnante si è infortunata cadendo. La donna è stata recuperata via mare dalla squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme ad una squadra da terra e al personale del 118, e successivamente trasportata via mare al moletto di Antignano per poter essere trasferita in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso.

