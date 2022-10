Soccorsa commessa in via Grande, 56enne denunciata per rapina impropria

La commessa, rimasta contusa ad un'anca nel tentativo di fermare una cliente, è stata soccorsa dalla Svs di Ardenza. Sul posto in pochi minuti è arrivata una squadra volante, diretta dal dirigente Francesco Falciola, che ha fermato e denunciato la donna

Poco prima delle 20 del 31 ottobre un’ambulanza della Svs di Ardenza è intervenuta in via Grande per soccorrere la commessa di un negozio rimasta contusa ad un’anca a seguito di una spinta rimediata nel tentativo, secondo la ricostruzione, di fermare una cliente. La commessa è stata attirata da alcuni rumori sospetti provenienti dallo spogliatoio dove la cliente stava togliendo l’antitaccheggio da alcuni capi. La stessa commessa è riuscita a bloccarla fino all’arrivo della polizia arrivata sul posto in pochi minuti. La fermata, 56 anni, italiana, è stata portata in questura dalla squadra volante, diretta dal dirigente Francesco Falciola, ed è stata denunciata a piede libero per rapina impropria. La 56enne ha risarcito la merce danneggiata per un valore di circa 200 euro. La commessa non ha per fortuna riportato gravi conseguenze.

