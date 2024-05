Soccorsa scooterista in via Firenze

La Svs è intervenuta nel pomeriggio del 28 maggio per soccorrere una scooterista in via Firenze dove si è verificata una perdita di carico. La scooterista è stata poi trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

