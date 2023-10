Soccorsa una persona a bordo di una nave

Foto inviate dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una persona in porto a seguito di un malore a bordo di una nave ormeggiata. La squadra con il supporto della AS e del nucleo SMZ come supporto sicurezza l’ha recuperata affidandola alle cure dei sanitari presenti sul posto.

