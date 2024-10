Soccorsi dopo la caduta dalla moto in via del Vecchio Lazzeretto

Le due ambulanze della Svs in via del Vecchio Lazzeretto

Due giovani, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 13, livornesi, sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi in via del Vecchio Lazzeretto, a Collinaia, in seguito ad un incidente. Come riferito dagli amici alla Svs intervenuta con due ambulanze (una partita da via San Giovanni e l’altra da via Ricci), il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote a causa di un problema meccanico occorso mentre stava percorrendo la strada in salita. La coppia è rovinata a terra per diversi metri e nell’impatto sia lui che lei, per fortuna sempre coscienti, si sono procurati traumi vari a spalla, braccia, polso, gomiti e caviglia. La prima preoccupazione da parte del ragazzo, raccontano gli amici e le due squadre di soccorritori, è stata per la ragazza. Entrambi sono stati poi trasportati al pronto soccorso in codice giallo per gli accertamenti del caso.

