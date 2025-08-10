Soccorso alla Meloria a bordo di Primo Pensiero

Il momento dei soccorsi

La squadra Svs, scortata dalla Capitaneria, ha trasportato il ferito allo sbarco dove lo ha affidato ad una ambulanza della Svs di Ardenza che lo ha trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso

Soccorso alla Meloria sulla barca Primo Pensiero da parte di Svs, con il gommone India Alfa, e Capitaneria. “Ricevuta la notizia, sono subito partito con Secondo Pensiero per raggiungere l’imbarcazione” spiega il presidente di Sport Insieme Livorno Claudio Rigolo che ringraziamo per la disponibilità. “Un membro dell’equipaggio stava mettendo in sicurezza il seggiolino con il quale caliamo in mare le persone con disabilità quando è stato colpito alla testa dallo stesso. Colgo l’occasione per ringraziare i soccorritori e augurare pronta guarigione”. La squadra Svs, scortata dalla Capitaneria, ha trasportato l’uomo allo sbarco dove lo ha affidato ad una ambulanza della Svs di Ardenza che lo ha trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©