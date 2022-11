Soccorsa guardia venatoria ferita ad una mano

Un’ambulanza della Svs con medico a bordo è intervenuta in zona Puzzolente per soccorrere una guardia venatoria volontaria, di 62 anni, rimasta ferita ad una mano in seguito ad un’esplosione di un colpo accidentale accaduta durante un servizio di contenimento autorizzato dalla polizia provinciale per abbattimento di piccioni. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso, in codice giallo, per gli accertamenti del caso.

