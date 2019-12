Soccorso con l’elicottero e trasportato in ospedale

La guardia costiera ha coordinato l’operazione di soccorso di un marittimo imbarcato a bordo del rigassificatore FRSU Toscana ancorato al largo del porto di Livorno. Valutate le condizioni del 61enne è stato deciso di far intervenire un elicottero della base aerea della guardia costiera di

Sarzana (foto di archivio, in fondo all’articolo il video del salvataggio diffuso dalla capitaneria), già in volo per attività di pattugliamento. Il paziente è stato issato a bordo tramite verricello e dopo meno di dieci minuti ha raggiunto l’aeroporto di Pisa dove ad attenderlo c’era un’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso di Pisa. L’operazione, conclusa nel giro di un’ora come scrive in un comunicato la capitaneria, ha impedito l’aggravarsi delle condizioni del marittimo, ricoverato, ma fuori pericolo.