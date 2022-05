Soccorso dai vigili del fuoco cavallo che non riusciva ad alzarsi

L'animale è stato imbracato e con l'autogru è stato sollevato e curato in contemporanea da personale veterinario sul posto fino alla completa ripresa delle forze

Mediagallery

Intervento dei vigili del fuoco in un maneggio per soccorrere un cavallo che non riusciva ad alzarsi da terra già da diverso tempo. L’animale è stato imbracato e con l’autogru è stato sollevato e curato in contemporanea da personale veterinario sul posto fino alla completa ripresa delle forze.