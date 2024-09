Soccorso nella notte dopo una caduta di diversi metri sugli scogli

Le sue condizioni, per fortuna, considerando l’altezza, non sarebbero gravissime perché in base a quanto ricostruito la caduta sarebbe stata rallentata da un filo

Soccorso nella notte, intorno alle 4.30, un ragazzo italiano di circa 18 anni caduto dal ponte di Calafuria. Le sue condizioni, per fortuna, considerando l’altezza, non sarebbero gravissime perché in base a quanto ricostruito dai soccorritori la caduta sarebbe stata rallentata da un filo. Sul posto Misericordia di Antignano, automedica del 118, polizia, vigili del fuoco sia via terra che via mare e in supporto anche gli addetti alla sicurezza della discoteca che era già chiusa a quell’ora ma presenti proprio per vigilare le zone limitrofe. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il ragazzo, cosciente, tra gli scogli. E’ stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo

Condividi:

Riproduzione riservata ©