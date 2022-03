Soccorso per una caduta al moletto di Antignano

Intervento della Misericordia di Montenero al moletto di Antignano per una caduta da un’altezza di circa 3 metri avvenuta nel pomeriggio del 25 marzo. Il ragazzo, di circa 18 anni, sarebbe caduto da dei gradoni, riportando varie contusioni. Soccorso dai volontari è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale per gli accertamenti del caso.