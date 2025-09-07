Soccorso sub a Calafuria
Soccorso sub a Calafuria. L’uomo ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento del 118. Il bagnante è stato trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso da un’ambulanza della Misericordia di Montenero supportata dai volontari in scooter della Svs.
