Soccorso un sommozzatore a Calafuria

Intervento di soccorso in mare effettuato dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco in sinergia con la Capitaneria. Alle 11.30 circa il personale dei nucleo sommozzatori è intervenuto in zona Calafuria e ha recuperato un sommozzatore che si trovava in difficoltà dopo un’immersione. La persona è stata soccorsa con la somministrazione di ossigeno e successivamente trasportata con il gommone sino al moletto di Antignano dove è stata presa in consegna dal personale sanitario in attesa.

