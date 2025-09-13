“Sono stati momenti concitati, non è stata una bella esperienza”

“Non è stata una bella esperienza”. A parlare è una signora (preferisce mantenere l’anonimato) che il 13 settembre, intorno alle 16, si trovava al secondo piano delle Fonti del Corallo: “Stavamo giocando a burraco quando qualcuno ha iniziato a tossire, a qualcun altro hanno iniziato a bruciare gli occhi. Sì, piano piano abbiamo percepito che nell’aria c’era qualcosa, non so dire cosa ma qualcosa di strano c’era a tutti gli effetti. Ad un tratto l’organizzazione ci ha invitati a prendere le nostre cose e ad uscire. Sono stati momenti un po’ concitati. Chissà chi è stato a compiere quella che io definirei una bravata. Di certo c’è che non si possono spaventare le persone in questa maniera. Colgo l’occasione per ringraziare l’organizzazione che ha percepito il pericolo e ha deciso di farci uscire”. Sul posto, “per sospetto utilizzo di spray al peperoncino” così come è partita la chiamata, sono sopraggiunti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e diverse ambulanze. Il bilancio ufficiale parla di due persone trattate sul posto dal medico e altre due trasportate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

