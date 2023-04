Sopralluogo alla galleria Telegrafo sul Romito

I vigili del fuoco di concerto con l'unità territoriale di RFI hanno effettuato prove di accesso in linea/galleria e prove pratiche di funzionamento della tecnologia a disposizione delle squadre di soccorso

Nella mattinata del 12 aprile i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo della linea ferroviaria alla galleria ferroviaria denominata “Telegrafo” sul Romito. Sono state testate prove di accesso in linea/galleria di concerto con l’unità territoriale di RFI e prove pratiche di funzionamento della tecnologia a disposizione delle squadre di soccorso, in particolare di dispositivi di comunicazione radio ottimizzati per l’utilizzo in operazioni di soccorso.

