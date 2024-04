Sorgenti. Sorpreso a sbloccare uno scooter rubato: denunciato per ricettazione

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 41enne livornese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di ricettazione.

Una pattuglia dell’Arma è intervenuta in zona Sorgenti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti che da diversi giorni avevano notato uno scooter apparentemente in stato di abbandono.

Recatisi sul posto, i militari hanno riscontrato che il motoveicolo risultava oggetto di furto effettuato a Viareggio pochi giorni prima. Lo stesso era però debitamente assicurato con un dispositivo di blocco e pertanto verosimilmente in uso a qualcuno. Dopo una breve osservazione per individuarne l’utilizzatore, un uomo si è effettivamente avvicinato al motoveicolo e, per mezzo delle chiavi, ha liberato lo scooter dal blocco.

A quel punto i carabinieri lo hanno fermato ed identificato e, a specifica richiesta circa la provenienza del mezzo, non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione sul suo possesso e pertanto è stato denunciato per ricettazione. L’intervento dei carabinieri ha consentito inoltre il recupero della refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria.

