Sorprende i ladri nella notte e sventa il furto

La polizia ha colto sul fatto un tunisino di 39 anni e lo ha denunciato per tentato furto aggravato in concorso. In fuga gli altri due

Erano le 3,50 circa della notte fra il 13 e 14 giugno quando il presidente del circolo associazione Ex Cinema Aurora, in viale Ippolito Nievo, recandosi al circolo per un controllo, dopo gli ultimi furti subiti, si è accorto della presenza di tre persone nel giardino sul retro. Sul posto è sopraggiunta la polizia che ha colto sul fatto un tunisino di 39 anni e lo ha denunciato per tentato furto aggravato in concorso. L’uomo infatti non era solo, ma i due complici stranieri sono riusciti a scappare. Il 39enne fermato è stato inoltre denunciato per violazione all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla questura di Livorno il 20 novembre 2018. Fortunatamente i tre non hanno fatto in tempo ad introdursi all’interno del circolo.