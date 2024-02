Sorprende il ladro in casa e lo mette in fuga

Per fortuna nessuna conseguenza per il proprietario. Quando è stato scoperto, il malvivente è fuggito. Sul posto è intervenuta la polizia

Tentato furto in un appartamento in zona Fabbricotti. Il proprietario, in casa, si è accorto della presenza di un estraneo per via di alcuni rumori sospetti provenienti dall’ingresso sorprendendolo vicino alla porta di ingresso. Nessuna conseguenza, per fortuna. Quando è stato scoperto, il ladro è fuggito. Sul posto è intervenuta la polizia.

