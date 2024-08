Sorprende una donna nell’auto, scoppia la lite: denunciata

Intervento della polizia in via Garibaldi per la segnalazione di una lite in strada. Sul posto, gli agenti hanno appurato che la lite era nata in seguito al tentativo di furto a bordo di un’auto. In base a quanto ricostruito, si legge in un comunicato stampa, intorno alle 9 il proprietario l’ha lasciata parcheggiata aperta con le chiavi inserite per alcuni attimi per rientrare nella propria casa e recuperare alcuni effetti personali. Al suo ritorno ha notato all’interno una donna, seduta, che stava frugando nell’abitacolo. L’uomo ha intimato alla donna, conosciuta in quanto abitante in zona, di scendere e ne è nata una lite. Lite terminata poco prima dell’arrivo della pattuglia. Sentite oltre le parti coinvolte anche alcuni testimoni e constatato come erano andati i fatti, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà la donna per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, cittadina italiana del 1973, aveva con sé un cane che ha aizzato contro gli agenti per tentare di fuggire alla sua completa identificazione. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

