Sorpresa alla guida con la patente falsa, denunciata

Fermata in piazza della Repubblica, la donna ha detto ai carabinieri di averla acquistata da una persona a lei sconosciuta. Il finto documento è stato sequestrato e il veicolo è stato sottoposto a fermo. Per la 47enne è scattata la sanzione di 5100 € e la denuncia per ricettazione e uso di atto falso

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno ha denunciato in stato di libertà una 47enne senegalese pregiudicata per aver esibito all’atto del controllo una patente di guida falsa. Come si legge in un comunicato stampa i militari, durante un servizio di pattuglia nel centro cittadino in orario serale, hanno sottoposto a controllo un’auto di grossa cilindrata che transitava in piazza della Repubblica. Alla richiesta dei militari, la 47enne alla guida ha esibito una patente che ha destato l’attenzione dei carabinieri. Da un controllo più approfondito è emerso che la patente era falsa. La 47enne, in un secondo momento, ha detto di averla acquistata da una persona a lei sconosciuta. Il finto documento è stato sequestrato e il veicolo è stato sottoposto a fermo. Per l’automobilista è scattata la sanzione di 5100 e e la denuncia per ricettazione e uso di atto falso.

