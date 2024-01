Sorpresa alla guida di uno scooter rubato, denunciata

I carabinieri hanno individuato in via Garibaldi una 43enne livornese, con precedenti di polizia, alla guida di un ciclomotore oggetto di furto perpetrato a dicembre. Non essendo stata in grado di fornire alcuna valida giustificazione sul possesso del mezzo è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per ricettazione. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che la donna era sprovvista di patente di guida perché mai conseguita e pertanto è stata sanzionata anche ai sensi del codice della strada per un importo di circa 5.000 €. Sono state inoltre elevate 5 sanzioni amministrative conseguenti ad altrettante violazioni del codice della strada: 3 per mancata revisione del veicolo e 2 per mancanza di assicurazione obbligatoria rca per un importo complessivo di 2.250 €. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

