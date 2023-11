Sorpresa alla stazione con un coltello, denunciata

Fermata e sottoposta a controllo, dalla tasca del giubbotto ha estratto un coltello a serramanico (sequestrato) di 19 centimetri con una lama di circa 9

I carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà una 43enne di origini nigeriane residente a Rosignano Solvay per porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere.

I militari sono intervenuti in piazza Dante per la segnalazione da parte di cittadini di una donna armata di coltello, individuando la 43enne nei pressi della sala d’attesa della stazione. Fermata e sottoposta a controllo, all’atto di cercare i documenti di identità da esibire, dalla tasca del giubbotto ha estratto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri, con una lama di circa 9, prontamente sequestrato dai carabinieri.

