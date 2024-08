Sorpresa con vestiti e cosmetici nella borsa, denunciata

La donna era stata notata dal personale addetto alla sicurezza aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi allontanarsi con passo svelto senza pagare. La visione delle immagini di videosorveglianza del negozio ha confermato che i prodotti erano stati prelevati dalle corsie: denunciata per furto aggravato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in un esercizio commerciale a seguito della segnalazione di una 60enne che, in apparenza normale cliente, era stata notata dal personale della sicurezza aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi allontanarsi con passo svelto senza pagare. Prontamente giunti sul posto ed individuata, i militari hanno rinvenuto occultati all’interno di una sua borsa diversi capi di abbigliamento e prodotti cosmetici. L’immediata visione delle immagini di videosorveglianza del negozio ha confermato che i prodotti erano stati prelevati dalle corsie. La 60enne, di origini tunisine, residente a Livorno, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

