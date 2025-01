Sorpresa di notte in un esercizio pubblico, arrestata

E' accaduto a Montenero. I carabinieri hanno visto la donna entrare in un'attività dopo aver forzato la porta di ingresso e l’hanno bloccata intenta a sottrarre il denaro del fondo cassa, bevande e gratta e vinci. Arrestata per furto. Sequestrato un coltello con lama di circa 14 centimetri

I carabinieri della Stazione di Montenero, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato una donna livornese sulla quarantina arrestandola per furto. Una pattuglia l’ha notata mentre sopraggiungeva di notte a bordo di uno scooter in a Montenero dove, dopo aver forzato la porta di ingresso, è poi entrata all’interno di un locale. Come si legge in un comunicato stampa del 17 gennaio, i militari prontamente intervenuti l’hanno sorpresa intenta a sottrarre il denaro del fondo cassa, bevande e gratta e vinci. A seguito della perquisizione, personale e veicolare per la ricerca di eventuale altra refurtiva, è stato recuperato un coltello con lama di circa 14 centimetri utilizzato per forzare l’apertura. Tutto quanto rinvenuto, arma bianca e refurtiva, è stato sottoposto a sequestro. La 40enne, conosciuta per altri precedenti, è stata dichiarata in arresto ed espletate le formalità di rito è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa della Direttissima. A seguito della convalida dell’arresto è scattato l’obbligo di presentazione quotidiano in caserma. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

