Sorpresi a confezionare stupefacenti, segnalati con YouPol: denunciati

La coppia è stata fermata in piazza Garibaldi: denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione di sostanza stupefacente

La polizia è intervenuta su segnalazione pervenuta in forma anonima tramite l’applicazione YouPol di due soggetti (uomo e una donna) intenti a confezionare stupefacenti in scali delle Cantine per poi allontanarsi in direzione piazza Garibaldi dove la coppia è stata fermata da una volante. La coppia, lui tunisino e lei etiope, sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di 9 involucri di cocaina (3 grammi circa). Denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione di sostanza stupefacente. La droga, unitamente ad un paio di forbici e a 30 euro, è stata sequestrata. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

