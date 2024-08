Sorpresi a rubare in due negozi a Porta a Mare, fermati

Sono stati individuati dal personale dell'istituto vigilanza Worsp del centro commerciale. Sul posto è poi intervenuta la polizia municipale che ha portato i tre fermati al comando per l'identificazione e successivi accertamenti

Fermati in flagrante tre stranieri sorpresi a rubare, intorno alle 14,30 dell’8 agosto, in due negozi delle Officine Storiche di Porta a Mare. Sono stati individuati dal personale dell’istituto vigilanza Worsp del centro commerciale. Sul posto è poi intervenuta la polizia municipale che ha portato i tre fermati, di origine tunisina, al comando per l’identificazione e successivi accertamenti.

