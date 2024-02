Sorpresi a rubare in una casa, inseguimento alla Rosa

Inseguito e arrestato un 23enne notato mentre si lanciava con altri due soggetti dal balcone di un'abitazione al 1 piano. Recuperato il sacco abbandonato durante la fuga con all'interno una grossa mazza in ferro e una cassaforte smurata. Decisiva l'azione, supportata dalle volanti, di un maresciallo fuori servizio che per primo ha notato la scena

Nella serata del 14 febbraio un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio ha notato tre uomini, di cui uno con un sacco in spalla, saltare dal balcone di un’abitazione al 1 piano di via Muratori. Altri due carabinieri, anche loro liberi dal servizio, notando l’inseguimento del collega si sono uniti all’azione del maresciallo che nel frattempo ha contattato la sala operativa della polizia. Il militare si è qualificato intimando l’alt ma l’uomo con il sacco ha continuato la fuga abbandonando la refurtiva in un vialetto di via de Sanctis. Insieme al militare, i poliziotti della squadra volante, nel frattempo giunti sul posto in ausilio, hanno ripercorso a ritroso la strada fatta durante l’inseguimento recuperando proprio in via de Sanctis il sacco contenente una grossa mazza in ferro e una cassaforte smurata. Dai successivi accertamenti è emerso che l’appartamento era disabitato a seguito della scomparsa dell’anziano proprietario che lo abitava. Insieme al figlio del proprietario e al supporto dei vigili del fuoco, durante il sopralluogo i poliziotti hanno constatato che nel corso del furto era stato smurato uno dei muri della cucina. Nella cassaforte erano presenti circa 200 € in contanti e alcuni documenti bancari. Il 23enne, di origine albanese, è stato arrestato per furto in abitazione in concorso.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

