Sorpresi a rubare una macchina da caffè, fermata una coppia

Entrambi sono stati denunciati a piede libero dalla polizia municipale per tentato furto

Come si legge in un comunicato inviato dal Comune il 26 aprile, la municipale ha fermato due persone, una donna e un uomo rispettivamente di 45 e 46 anni, sorpresi a rubare una macchina da caffè all’interno del negozio Risparmio Casa in piazza Bartelloni. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato furto. L’uomo, sprovvisto di regolari documenti di identità, è stato denunciato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.